محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية ألبانيا إلير ميتا، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي يهنئ رئيسي موريتانيا وألبانيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.