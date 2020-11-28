انضمام الإعلامية دينا عبدالكريم لبرنامج "التاسعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
انضمت الإعلامية دينا عبد الكريم لبرنامج" التاسعة" على شاشة التلفزيون المصري، لتقدم حلقة (الويك إند) الأسبوعية، حيث شهد أمس أول ظهور لها في البرنامج لتقديمه.
والجدير ذكره أن الإعلامية دينا عبد الكريم، كانت قد قدمت من قبل برنامج "صباح الخير يا مصر" ضمن خطة التطوير على شاشة التلفزيون المصري، كما شاركت في تقديم " القاهرة 360" على شاشة "القاهرة والناس".
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