الأزهر يصدر بيانا بمناسبة "ذكرى اغتصاب الأراضي الفلسطينية": أسوأ الذكريات في التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أصدر الأزهر الشريف، اليوم السبت بيانا، لتذكير العالم كله بأحد أسوأ المناسبات في التاريخ الحديث "ذكرى اغتصاب الأراضي الفلسطينية" أو ما يعرف سياسيا بـ "ذكرى قرار تقسيم فلسطين"، والتي تحل في الـ ٢٩ من نوفمبر من كل عام، انطلاقا من دوره التاريخي في توعية المسلمين وتثقيفهم والتعريف بقضايا العالم الإسلامي،
وأكد الأزهر في بيان له، السبت، أن هذا التاريخ حمل كل أشكال القهر والظلم للشعب الفلسطيني، ممثلة في المذابح والاعتداءات والتعذيب والتهجير القسري وغيرها، مشددا على أن العالم العربي والإسلامي لن ينسى مذابح الكيان الصهيوني وجرائمه غير الإنسانية وغير الأخلاقية في حق الشعب الفلسطيني، والتي لا يمكن أن تمحى من ذاكرة الإنسانية مهما حاول المغتصب تشويه التاريخ أو تزييف حقائقه.
ودعا الأزهر الشريف المجتمع الدولي للاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، كما يدعو الآباء والأمهات والقائمين على العملية التعليمية والمشاريع الثقافية والتربوية، لإحياء القضية الفلسطينية دائما والتعريف بها دومًا حتى تظل حاضرة في قلوب وعقول الأطفال والشباب في مواجهة الحملات الممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي الهادفة لطمس معالم القضية، إلى أن يعيد الله الحق لأصحابه، فالقدس ستبقي عربية..
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