"مصر للطيران" تسير 42 رحلة دولية تقل 4500 راكب.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم السبت، إن الشركة ستسير غدًا رحلاتها إلى 42 وجهة دولية؛ تنقل على متنها ما يقرب من 4500 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (الرياض، تورنتو، بيروت، بغداد، أنجامينا، لاجوس، أبوجا، لندن، الدمام، باريس، إسطنبول، أمستردام، دبي، روما، فرانكفورت، عمان، ميلانو، جدة، الخرطوم، المدينة المنورة، بيروت، الشارقة، القصيم، عنتيبي، أديس أبابا، أبوظبي)، و7 رحلات داخلية إلى كل من (طابا، شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان)، و4 رحلات شحن جوى؛ تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4500 راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .