شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية في امتحانات منتصف العام بالتربية النوعية ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور أحمد الروبي، عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة رحاب أبوزيد، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، على متابعة توافد طلاب الفرقة الأولى بالكلية «نظام الساعات المعتمدة» صباح اليوم السبت لأداء امتحان نصف الفصل الدراسي الأول وذلك للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

يأتي هذا حرصا على السلامة العامة للجميع سعيًا من إدارة الجامعة لتطبيق كافة الاشتراطات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور جلال سالم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مها زكريا، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع.