شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بكلية التربية النوعية ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذًا لتوجيهات د. أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، ود. جلال سالم، نائب رئيس الجامعة، بضرورة متابعة أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، قام د. أحمد الروبي، عميد كلية التربية النوعية، يرافقه كل من د. أسامة العاصي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ود. رحاب أبوزيد، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع بجولة تفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الأولى «نظام الساعات المعتمدة».

وخلال الجولة شدد د. أحمد الروبي على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وكذلك كافة الإجراءات الاحترازية التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، كما تأكد من توافر كافة التسهيلات اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.