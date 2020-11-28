شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ بورسعيد تسجل تداول 30 سفينة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت موانئ بورسعيد، اليوم السبت، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم 30 سفينة. وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن جميعها سفن حاويات. كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على أرصفة الميناء سفينة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة. وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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