شكرا لقرائتكم خبر عن الفوج الثالث من قطار الشباب يزور المركز الثقافي الأفريقي بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الفوج الثالث من قطار الشباب إلى المركز الثقافى الافريقى للموسم الشتوي الجديد، بمشاركة (85) شابا من محافظات الجمهورية المختلفه ( القاهرة والاسكندرية والجيزة والغربية والدقهليه وكفر الشيخ والبحيرة ) مع الحفاظ والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة للعاملين والزائرين الوافدين للمركز.

وتجول الفوج داخل قاعات المتحف ومقتنياته المختلفه والتعرف على مقتنيات دول حوض النيل وتاريخ بناء السد العالى وخزان اسوان وفي نهاية جولتهم التقطوا الصور التذكاريه داخل اروقة المتحف المختلفة.