شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسوان يشهد انطلاق فاعليات الندوات الثقافية من أجل مستقبل أفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة اسوان انطلاق فعاليات الندوات الثقافية والتوعية من أجل مستقبل أفضل وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور مجدي محمد على نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ياسر عبدالحميد عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة .

وأكد الدكتور أحمد غلاب على أهمية هذه الندوات الثقافية والتوعية التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك في إطار توعية الطلاب من المخاطر التي تهدد أمن الوطن واستقراره وتعريف الشباب من ابناءنا الطلاب بما تم إنجازه من مشروعات قومية عملاقة تخدم الاقتصاد المصري وتعزز من بناء الدولة الحديثة والعمل علي تثبيت أركانها.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن دور الجامعة في التوعية وتغير المفاهيم المغلوطة لا يقل أهمية عن الدور التعليمي والثقافي لجامعة اسوان ومشاركتها في قضايا المجتمع المدني والبيئة المحيطة .

وأشار الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن مثل هذه الندوات التي تنظمها الجامعة تعمل على تعزيز روح الانتماء والولاء لدي الطلاب بمكانة الوطن في نفوسهم والعمل على تعظيم الاستفادة من قدراتهم وطاقتهم البحثية والعلمية وفي البناء وليس الهدم.

وأوضح الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أن اليوم بدأت الفاعليات التي تنظمها الجامعة من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسوف تستمر لمدة ستة أشهر من خلال برنامج متكامل لمختلف الموضوعات الهامة والقومية من أجل مستقبل أفضل.