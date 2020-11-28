شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تعلن إنشاء مكتب لحصول المواطنين على الخدمات بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن بدء تطبيق الرؤية المستقبلية للهيئة بمحافظة الشرقية و ذلك من خلال إنشاء مكتب استقبال أمامى تكون مهمته استقبال المواطنين الراغبين بالحصول على الخدمات التأمينية المختلفة منفصل عن مركز رئيسى لتسوية واحتساب جميع الحقوق التأمينية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة التأمين الاجتماعى بموظفى المناطق التأمينية بالمحافظة و تناول اللقاء شرحا للرؤية المستقبلية و انعكاسها على المواطن و الموظف المختص من حيث سهولة الحصول على الخدمة المطلوبة بأقل وقت ممكن

وأشار عوض أنه قد بدأ بمنطقة الشرقية لجعلها مثالا يحتذى به بجميع المناطق على مستوى الجمهورية و أوضح أن الرؤية سيتم تنفيذها بسواعد الشباب فى ظل الخبرة المتراكمة لكبار الموظفين، لافتا الى أن مركز العمليات الرئيسى سيكون بمنطقة العزازية وتم تجهيزه على أفضل مستوى ممكن من حيث البنية التحتية ووسائل الاتصالات الحديثة وسيتم توجيه كافة أوجه الدعم اللامحدود لموظفى المركز لتقديم أفضل خدمة ممكنة لأصحاب المعاشات والمستحقين

واطمأن عوض جمهور المواطنين بمحافظة الشرقية من أصحاب المعاشات والمستحقين أن خدماتهم التأمينية ستكون من خلال مكاتب تقديم الخدمة الحالى .