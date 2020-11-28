اعرف مشروع القطار المكهرب السلام-العاصمة الإدارية-العاشر بعد تعديل المسار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن مشروع القطار المكهرب السلام - العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان، وموعد انتهاء تنفيذه وما تحقق من نسب تنفيذ حتى اليوم بعد الإضافات الأخيرة على مساره خلال النقاط التالية: 1- المشروع يمتد بطول 90 كم ويربط مع شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى فى محطة عدلى منصور. 2- المشروع يتضمن 16 محطة بعد إضافة تعديلات على مساره وضم 3 محطات جديدة بالعاصمة الإدارية ومحطة بالعاشر من رمضان. 3- معدلات التنفيذ وصلت حتى الآن إلى 70٪؜ تقريبا. 4- ينفذ المشروع تحالفا من شركات المقاولات المصرية بالاشتراك مع شركة افيك الصينية. 5- مخطط انتهاء التنفيذ وبدء تجارب التشغيل بداية أغسطس المقبل. 6- مخطط تشغيل المشروع للجمهور خلال احتفالات اكتوبر القادمة. 7- سيعمل بالمشروع بعد تشغيله ٢٢ قطار. 8- سرعة القطار المكهرب ستصل إلى 120 كم / س. 9- المشروع أصبح يغطى العاصمة الإدارية بالكامل بعد التعديلات الأخيرة على مساره. 10- ستتولى شركة إدارة متخصصة إدارته بعد انتهاء تشغيله.

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