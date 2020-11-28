الأرصاد تكشف عن خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الأربعاء المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا الأحد 29 نوفمبر 2020 إلى الأربعاء 02 ديسمبر 2020 وجاء كالتالى: - يوم الأحد 29 نوفمبر 2020: - يوم الأحد 29 نوفمبر 2020: ولا يوجد أمطار - يوم الإثنين 30 نوفمبر 2020: - يوم الإثنين 30 نوفمبر 2020: السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (مطروح. السلوم) - يوم الثلاثاء 01 ديسمبر 2020: - يوم الثلاثاء 01 ديسمبر 2020: السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح- رشيد - بلطيم - السلوم - بورسعيد - العريش - رفح). الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية) - يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020: - يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020: السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح- رشيد بلطيم - السلوم). أمطار متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد - العريش - رفح) الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية). وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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