شكرا لقرائتكم خبر عن الحاصلة على جائزة التميز الحكومى العربى: "مش كل المحليات فساد".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وذكرت نهى خليفة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سعيدة إنى شرفت بلدى ومش كل المحليات فساد"، مضيفة: "شعرت بالسعادة وسجدت شكرا لله، كنت أتمنى ألا يكون الإعلان أونلاين بسبب كورونا، ولكنى شعرت بأهمية الجائزة بعد تكريمى من المحافظ".

وحول الجائزة العربية قالت: "حصلت على الجائزة وسط منافسة من 5 الاف متقدم على مستوى الدول العربية ،وجاءت الاردن فى المركز التالى ،وشعرت بالفخر و السعادة لفوزى ".

وحول مشوار عملها بالمحليات أوضحت:" عملت 18 عاما من العمل الجاد ، بديوان عام حى المنتزه أول ،وكنت فى بداية تعيينى مهندسة ،ثم تدرجت فى الوظائف القيادية ، من مشرف نظام داخل المركز التكنولوجى ،الى المدير الفنى للمركز ،ثم مدير إدارى و فنى للمركز التكنولوجى ، ومنذ من شهرين تم تعينى المدير العام من للإدارة العامة للمعلومات و التوثيق والتى تتبعها جميع المراكز التكنولوجية بالاحياء ،للكفاءة و التميز التى وجدها رؤسائى خاصة اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية و الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

وحول الجوائز التى حصلت عليها قالت: حصلت على 5 جوائز ، ففى عام 2005 حصلت على جائزة افضل موقع حكومى على مستوى مصر وفى عام ،2007 جائزة أفضل منفذ حكومى يقدم خدمات حكومية ،وفى عام 2009 حصلت على جائزة إستمراراية تميز مركز ثالث ،وفى عام 2010 حصلت على مركز أول لافضل منفذ حكومى ،وفى عام 2019 حصلت على جائزة مصر للتميز الحكومى مركز أول بالمراكز التكنولوجية ،ومركز أول مؤسسات حى المنتزه أول.

وعن شروط المسابقة قالت" نهى ":"المسابقة بها العديد من المعايير التى استطعت اجتيازها، وكان الجديد فى تلك المعايير هو قياس الجانب الإنساني، وأنا قمت بالعديد من المساعدات المجتمعية و الانسانية ، حيث كونت مع زوجى وأصدقائى مجموعة عمل خيرى للمساعدة لتجهيز العرائس، وتوزيع شنط رمضان العيد، وتنظم زيارات و مساعدات لدور الأيتام والحالات المرضية".

وأكدت "نهى" أنها سوف تواصل العمل بنفس روح الاجتهاد ،بالرغم من الصعوبات قائلة :"واجهت عراقيل كثيرة على مدى حياتى مثل مقاومة التغيير من الاداريين ونوع من الحقد أحيانا خاصة أنى فزت بجوائز كثيرة فى سن صغير ، كما واجهت صعوبة فى فهم أهمية التغيير و التطويرمن بعض الرؤساء ،ولكن مع عملى المستمر أدركوا أهمية ذلك وكنت أقدم مكافآت من جيبى الخاص للعاملين معى لتشجيعهم و تحفيزهم على العمل ،ولم أكن أنتظر تمويلات الإدارة.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،قد كرم نهى خليفة، المتوجة بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية من قبل اللجنة المنظمة لجائزة التميز الحكومى العربى بالإمارات.