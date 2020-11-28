شكرا لقرائتكم خبر عن 9 وحدات محلية تواصل إنهاء إجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت 9 وحدات محلية في المنيا، استقبال المواطنين الراغبين في تقنين المباني المخالفة، قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، واستلام نموذج التصالح 3 اونلاين، من خلال رابط المركز التكنولوجي لكل وحدة محلية، تيسيرا للإجراءات وتسهيلا على المواطنين .

طالب المحافظ اللواء أسامة القاضي، رءوساء الوحدات المحلية بالمراكز، بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح للمواطنين، قدر المستطاع، محذرا من التراخي في أداء الأعمال والتسهيل على المواطنين.