شكرا لقرائتكم خبر عن تعاقد 357 ألفا و278 مواطنا للاستفادة من الغاز الطبيعي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تعمل بخطى سريعة ومتلاحقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجميع قطاعاتها الخدمية، بهدف الإرتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من الشركات المنفذة لأعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى على أرض محافظة الشرقية، مؤكداً على تقديم أوجه التعاون من الجهاز التنفيذى بالمحافظة للشركات المنفذة للأعمال والتى حققت طفرة نوعية في إرتفاع نسب تنفيذ أعمال الحفر وتوصيل الغاز الطبيعى لمنازل المواطنين، مما كان له مردود إيجابى لتشجيع وتحفيز المواطنين على التعاقد للإستفادة من الغاز الطبيعى .

يذكر أن شركة «غاز الأقاليم» المسند لها أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى بمراكز ومدن «الزقازيق- منيا القمح – أبوكبير – فاقوس- أبوحماد – كفر صقر»، تحقق خطى سريعة في معدل أعمال التوصيلات والتركيبات الداخلية والخارجية لتوصيل الغاز لمنازل المواطنين، وتحقيق إنجاز كبير في توصيل الغاز بمدينتى الزقازيق ومنيا القمح بعد توقفه لسنوات طويلة.

جدير بالذكر أن الشركات المنفذة لاعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعي، قد انتهت من اعمال التوصيلات لخطوط الغاز لعدد ٢٨ ألف و٧٥٦ عميل في مركز ومدينة أبوكبير، و٢٧ أف و٨٤ عميل في مركز ومدينة فاقوس و١٠ الاف و٧٣٦ عميل في مدينة منيا القمح، و١٠٤الف وو٥٢٦ عميل في مركز ومدينة الزقازيق، و١٢ ألف و١٤٠ عميل في مركز ومدينة أبوحماد، و١٣٩٨ عميل بمركز ومدينة كفر صقر.

كما نفذت شركة «غاز القاهرة» المسند لها أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى بمراكز ومدن، ههيا- مشتول السوق – الإبراهيمية – ديرب نجم – القرين- أبوحماد- بلبيس «معدلات مرتفعة لأعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى، والإلتزام الكامل بالبرنامج الزمنى للخطة الموضوعة للمشروع لتوصيل الخدمة إلى المواطنين، ففى مركز ههيا هناك ٤٦ ألف و٩٤٣ عميل قاموا بالتعاقد، وفى مركز ومدينة مشتول السوق هناك ٣٣ ألف و٦٨١ عميل قاموا بالتعاقد، وفى مركز ومدينة الإبراهيمية ٢٠ ألف و٣١٨ عميل قاموا بالتعاقد، وفى مركز ومدينة ديرب نجم هناك ٣٤ الف و٩٦٩ عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى، وفى مدينة القرين هناك ٢٠ ألف و٧٨٤ عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى، وفى قرية الأسدية التابعة لرئاسة مركز أبوحماد هناك ٢٦٤٥ عميل قامو بالتعاقد مع شركة الغاز، وفي مركز بلبيس هناك ١٣ ألف ٢٩٨ عميل قامو بالتعاقد مع شركة الغاز...ليصل إجمالى المتعاقدين للإستفاده من خدمة الغاز الطبيعى ٣٥٧ الف و٢٧٨ مواطن بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن ضرورة توعية المواطنين بأهمية التعاقد بمشروع الغاز الطبيعى بنظام القسط الشهرى، من خلال وضع لافتات وإعلانات بالشوارع والمناطق الحيوية بالمدن موضحاً بها عناوين شركات الغاز وأرقام هواتفهم، وشروط ونظام التعاقد الميسر تشجيعاً للمواطنين على الإشتراك والحصول على خدمة الغاز الطبيعى.