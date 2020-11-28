شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة الهيئة الوطنية للإعلام لإعداد مذيعين بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات دورة الإعداد والتقديم التليفزيوني التي ينظمها معهد الاذعة والتليفزيون التابع للهيئة الوطنية للأعلام بالقناة الرابعة بالإسماعيلية.

وقال الإعلامى علاء وحيد، كبير مذيعي القناة الرابعة، مسؤول التدريب بالبرنامج، إن الهدف هو أعداد كوادر بشرية قادرة على العمل في التليفزيون وفق معايير ومبادئ وميثاق الشرف الإعلامي.

وأضاف أن أهم شروط الالتحاق أن يكون من خريجي الجامعة أو ممن يعملون في الحقل الاعلامي ويرغبون في تطوير مهاراتهم في ظل التطوير التكنولوجي.

وأوضح أن البرنامج التدريبي مستمر كل شهر والتدريب يومي السبت والاربعاء ويحصل الخريج على شهادة تدريب معتمدة تمنحه فرصه عمل وخبرة.

ودعى الراغبين في المشاركة إلى زيارة موقع الهيئة الوطنية للإعلام ومعهد الإذاعة والتليفزيون أو مبنى القناة الرابعة بالإسماعيلية أو الاتصال الهاتفي لمعرفة التفاصيل.