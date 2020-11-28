شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القناة»: تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لمحطة صرف القنطرة شرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، انه جار الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لمحطة رفع صرف صحى رقم «1» بالقنطرة شرق بالإسماعيلية، والتى تخدم اهالى مدينة القنطرة شرق بالكامل وعزبة الغطوس، ومنطقة السبع عمارات، والتى تقدر طاقتها الاستيعابية بعد الانتهاء من الأعمال إلى 8650 متر مكعب/ يوم بدلاً من 7500متر مكعب/ يوم، حيث تستوعب محطة رفع صرف(1) تصرفات محطة رقم (2) ومحطة رقم (3) ومحطة رفع المنطقة الوسطى بالقنطرة شرق .

وشدد عصمت، على ضرورة الالتزام الكامل بالمخطط الزمنى لتنفيذ بنود الأعمال والتى تتضمن توريد خمس طلمبات بطاقات اكبر، وتغيير شامل للوحة الكهربائية ورفع قدرتها، مع عمل صيانة شاملة لعنبر الطلمبات والإنارة الداخلية والخارجية للمحطة، ومن المنظر الانتهاء من الأعمال قبل نهاية 2020.

وأضاف، أن أعمال الملس والتطهير مستمرة في عدة مناطق مختلفة بالقنطرة شرق، منها أعمال تسليك وتطهير الخط الرئيسى لشبكة انحدار منطقة عزبة ناصر امام المقابر باستخدام السيارة النافورى، وتطهير وتسليك شبكة انحدار صرف صحى عزبة الغطوس خلف المعهد الدينى، وخط الصرف خلف النيابة الجزئية بالقنطرة شرق القديمة، مضيفا انه جار أعمال تنفيذ بلاعات أمطار تشمل مدينه القنطرة شرق القديمة والجديدة .

وفي سياق متصل أعلن عصمت، الانتهاء من أعمال إصلاح كسر خط طرد 400 مم من الزهر المرن والخاص بمحطة رفع صرف صحى R1-R2 بنطاق حى المناخ ببورسعيد .

وأكد، أنه تم البدء في عملية الإحلال والتجديد للخط الرئيسي القادم لمنطقة السادات والمساكن بكفر حودة بقطاع محافظة السويس، أقطار ٦و ١٠ و١٢ و١٦ بوصة عمق من ١الي ٦ متر بعدد 50 مطبق خرساني وبطول 1700 مترًا، وعدد 204 غرف تفتيش خاصة بمساكن السادات، يأتى ذلك كحل جذري لمشكلات الطفح المتكررة ولزيادة التصرفات الاستيعابية التي تؤدى لارتفاع منسوب مياه الصرف بالبيارات، وذلك بالاضافة إلى الانتهاء من أعمال التطهير بشبكة حي الأربعين بمحافظة السويس بمدخل منطقة كفر حودة امام السكة الحديد، وقد تم تغير غطاء احدي البيارات المكسورة حفاظا على أرواح المارة من المواطنين .