الليلة.. ريهام عبدالغفور تكشف النقاب عن أجرأ دور قدمته وما تتمني تقديمه

شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. ريهام عبدالغفور تكشف النقاب عن أجرأ دور قدمته وما تتمني تقديمه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم السبت على شاشة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة ريهام عبدالغفور في حوار فنى شيق والكشف عن عدد من الأسرار تذاع لأول مرة.
وتفتح ريهام قلبها لبرنامج واحد من الناس وتكشف عن دورها المختلف والجميل في حلقات ربع قيراط، وكيف تصدر التريند على السوشيال ميديا طول عرض الحلقات؟
وهل الخيانة التي تعرضت لها بطلة العمل التي تجسدها حدثت بالفعل معها، كما تتطرق إلى الحديث عن أجرأ دور قدمته حتي الآن وما هو الدور التي تتمني تقديمه؟
وتجيب على الاتهامات التي توجه لها بأنها طيبة زيادة عن اللزوم وهذا أثر على عملها، وعن عشقها لأسرتها وحبها الشديد لهم، وحبها للمطبخ وكيف قامت بتأليف كتب عن الطبخ.
كما تتحدث عن الدور التي قدمته وتشعر أنها ظلمت بسببه، وهل مسلسل الرحلة مع باسل خياط أصابها بالاكتئاب لمدة طويلة؟
وفي الختام تكشف النقاب عن الأعمال الجديدة التى تستعد لتصويرها الفترة المقبلة، والفيلم القصير من بطولتها والذي سيعرض بمهرجان القاهرة السينمائي.
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