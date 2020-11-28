شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عثمان : 225 شابا من سكان الأسمرات تقدموا للعلاج من الإدمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أوضح عمرو عثمان، مساعد الوزيرة، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن مبادرة الصندوق بحى الأسمرات تتضمن اتخاذ تدابير مبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو مؤسسات خالية من المخدرات؛ سواء مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بالحي، وتوفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين، لضمان استمرار تعافيهم، وإعادة دمجهم اجتماعيا.
وأشار إلى أن المبادرة لاقت تجاوبا من الأهالى، من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى الشباب، بشأن كونها تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة، كما تستهدف الحملة تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، لتمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، عبر التواصل مع الأسر المقيمة بحى الأسمرات.
وأضاف «عثمان»، أن عيادة الصندوق بالحى تستقبل الأهالى؛ خاصة الشباب والمراهقين، لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي، لافتا إلى تقدم 255 شابا من سكان المنطقة للعلاج من الإدمان، وتقرر احالة المرضي منهم لتلقي العلاج بمستشفيات الخط الساخن بالصندوق، مجانا وفى سرية تامة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
114,475
-
تعافي
102,268
-
وفيات
6,596
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو عثمان : 225 شابا من سكان الأسمرات تقدموا للعلاج من الإدمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.