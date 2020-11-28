شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عثمان : 225 شابا من سكان الأسمرات تقدموا للعلاج من الإدمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح عمرو عثمان، مساعد الوزيرة، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن مبادرة الصندوق بحى الأسمرات تتضمن اتخاذ تدابير مبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو مؤسسات خالية من المخدرات؛ سواء مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بالحي، وتوفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين، لضمان استمرار تعافيهم، وإعادة دمجهم اجتماعيا.

وأشار إلى أن المبادرة لاقت تجاوبا من الأهالى، من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى الشباب، بشأن كونها تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة، كما تستهدف الحملة تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، لتمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، عبر التواصل مع الأسر المقيمة بحى الأسمرات.

وأضاف «عثمان»، أن عيادة الصندوق بالحى تستقبل الأهالى؛ خاصة الشباب والمراهقين، لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي، لافتا إلى تقدم 255 شابا من سكان المنطقة للعلاج من الإدمان، وتقرر احالة المرضي منهم لتلقي العلاج بمستشفيات الخط الساخن بالصندوق، مجانا وفى سرية تامة.