شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الدكتور جمال حجاج المرشح الفائز بمقعد النواب ضحية كورونا في القليوبية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ننشر أبرز 10 معلومات عن الدكتور جمال حجاج، عضو مجلس النواب بدائرتي بنها وكفر شكر، الذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، ليكون أول نائب من ضحايا كورونا لهذا العام.

1- ولد الدكتور جمال حجاج بقرية الرملة في الخامس والعشرين من شهر أبريل 1960

2-عين طبيب جراج بمستشفي التأمين الصحي ببنها

3-تولى رئيسا لأقسام الجراحة بالتأمين الصحي

4-تولى مدير عام لمستشفى التأمين الصحي ببنها

5-كلف بتعيينه مديرا عاما للتأمين الصحي بمحافظة المنوفية ثم القليوبية

6-نجح بانتخابات مجلس الشعب عام 2005 عن دائرة بنها وكان عضوا بلجنة الصحة

7- انضم لحزب الشعب الجمهوري عام 2014

8-أعلن إصابته بفيروس كورونا في 5 نوفمبر الجاري وعزل منزليا

9- أعلن فوزه يوم 8 نوفمبر بانتخابات البرلمان الحالي عن حزب الشعب الجمهوري

10 تم نقله للعزل الصحي بمستشفى بنها للتأمين الصحي في 14 نوفمبر حتى وفاته

وأعلنت وفاة حجاج صباح اليوم داخل قسم عناية القلب بمستشفي بنها للتأمين الصحي الذي دخلها منذ إعلان فوزه بالانتخابات البرلمانية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وتوقفت عضلة القلب وفشلت محاولات الأطباء في إنقاذه.

وكان «حجاج» قد أعلن مطلع الشهر الجاري وخلال إجراء اانتخابات النواب بالمحافظة، ضمن المرحلة الثانية إصابته بمرض كورونا

وقال في بيان على صفحته الرسمية وقتها (شاءت إرادة الله ولا راد لقضائه وإرادته أن أصاب باشتباه كورونا يوم الخميس 5 نوفمبر ،ودخلت العزل الطبي ونحن راضون كل الرضا بما يكتبه الله لنا، وأدرت الانتخابات مع زملائي وإخواني وأهلي من داخل غرفة العزل الطبي، حرصا مني على عدم الاختلاط بكم وأكون سبب في إيذاء أحد”.

وكان الدكتور محمد منير، مدير مستشفى التأمين الصحى النموذجى ببنها، قد أعلن نقل حجاج المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر للمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم 5 نوفمبر الجاري، ووضعه بالعزل المنزلي، إلا أن الحالة ساءت حتى تم نقله للمستشفى.