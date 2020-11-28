شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة تعديات من علي مساحة فدانين بقرية جلبانة بالقنطرة شرق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عمر ادريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق استمرار حملات الازالة للتعديات على املاك الدولة الاراضى الزراعية.

وقال انه تم تنفيذ حملة مكبيرة بأنحاء قرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق بالتنسيق مع الاجهزة الامنية وتنفيذا لقرارات اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية بمنع التعدي على املاك الدولة ومنع البناءعليها وعلي الارضي الزراعية لافتا إلى انه تم ازالة التعدي فورا وفي مرحلة البداية.

وتابع اللواءعمر ادريس انه تم ازالة التعدي من على مساحة ٢ فدان بقرية جلبانة ارض املاك دولة تابعة لمشروع تطويرجلبانة مخصصة لاقامة المقابر الجديدة والمنفعة العامة والتعدي عبارة عن اقامة مبني بالطوب الابيض وسور بطول٢٠٠ متر وتجهيز الارض للزراعة باقامة شبكةري ورمي الاسمدة اشرف على أعمال الإزالة.

وأصدر رئيس المركز والمدينة توجيهاتة لرؤساء القري وقسم التعديات بالمدينة بضرورة اليقظة والمرور اليومي لمنع التعديات وناشد المواطنيين بالتعاون مع الوحدة المحلية حتى لا يقع احد تحت طائلة القانون.