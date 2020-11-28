شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح 6 عيادات متنقلة بمؤسسة راعي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، 6 عيادات متنقلة بمؤسسة راعي مصر وذلك في أطار تشجيع منظمات المجتمع المدنى على تقديم خدمات للجمهور خاصة الطبية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وتعد مؤسسة راعى مصر من المؤسسات الرائدة في تقديم الخدمات للفقراء في القرى خاصة في صعيد مصر وتعتمد على فتح عدد من العيادات المتنقلة وتقدم كشوفات على العيون وعدد من الامراض الأخرى مع تقديم الدواء وبمشاركة أطباء مهرة في كل التخصصات.