شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه 5 نصائح للحفاظ على القلب.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 نصائح للحفاظ على صحة القلب أولها تقليل الملح فى الطعام مع تناول وجبات صحية والحفاظ على الوزن المثالى للجسم . وقالت وزارة الصحة والسكان يجب البعد عن التدخين مع ممارسة الرياضة بانتظام مع التوجه للطبيب عند الشعور بأى مشاكل صحية. وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الغذاء الصحى يضمن حياة آمنة من الأمراض، وأن معهد التغذية يوفر برامج صحية على أعلى مستوى خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة واصحاب الأوزان الكبيرة بما يعود بالنفع عليهم . وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة 100 مليون صحة مستمرة فى كل المحافظات وتقدم خدماتها بالمجان للمواطنين.

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