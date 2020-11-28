شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل بالزراعة تصدر 10 توصيات لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، 10 توصيات هامة، خلال ورشة العمل التدريبية التى عُقدت بعنوان: "زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية"، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتعاون مع المركز الإقليمى للإصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى الشرق الأدنى CARDNE.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، إنه تم التوصية بالاهتمام بزراعة الأصناف التصديرية، وتوفير التوصيات الفنية الإرشادية للمزارعين، فضلا عن تقليل مستويات التلوث لرفع وتحسين جودة الحاصلات البستانية وبالتالى زيادة القدرة التنافسية والقابلية للتصدير.

وأضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، أن المشاركون اكدوا اهمية وضع سياسات واستراتيجيات اكثر دعما للمحاصيل الواعدة، وزيادة مستوى التقصى الخاص بالملوثات الكيميائية والميكروبية، فضلا عن اصدار تشريعات تزيد من قوة الجمعيات التعاونية لتجميع صغار المزارعين لوضع المزارع على طريق التصدير .

وتابع رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، أن التوصيات شملت أيضا الاهتمام بزيادة القيمة المضافة للمحاصيل المصدرة للخارج وعدم تصدير المواد الخام مما يزيد من تدفق النقد الأجنبى، فضلا عن ضرورة تفعيل الزراعة التعاقدية، وربط قطاع الزراعة على مستوى الجمهورية بشركات التصدير عن طريق قاعدة معلومات تجمع اطراف العملية الإنتاجية والتجارة الخارجية، وضرورة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لضمان مطابقة المنتجات الزراعية والغذائية للمواصفات القياسية المحلية والعالمية، فضلا عن تطبيق نظم الجودة.

وأكد عزوز، أن المشاركون أكدوا ضرورة إحكام الرقابة على المنتجات التصديرية، وبناء قدرات المزارعين والعاملين بمحطات الإعداد للتصدير وتعريفهم بشروط ومواصفات التصدير التى تحددها الدول المستوردة للمنتجات الزراعية المصرية، كذلك العمل على تكويد المزارع.

وشارك فى ورشة العمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الاغذية، مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، الإدارة المركزية للحجر الزراعى، معهد بحوث الاقتصاد الزراعى، معهد بحوث البساتين، مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى، الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.