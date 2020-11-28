شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة راعى كنيسة السيدة العذراء فى ديروط بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى القمص أنطونيوس جورج، راعي كنيسة السيدة العذراء بديروط، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ 83 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا، وقالت الكنيسة في إعلان وفاته: "بعد أكثر من نصف قرن في الخدمة الكهنوتية، رقد – توفى- بشيخوخة صالحة القمص أنطونيوس جورج، راعي كنيسة السيدة العذراء بديروط عن عمر ناهز الـ 83 عاماً، قضى منها أكثر من 59 سنة في خدمة المذبح المقدس، وقد ولدفي 5 نوفمبر 1937 م، وسيّم كاهناً عام 1961 م ونال رتبة القمصية في مارس 1964 بيد الأنبا أغابيوس الأول مطران صنبو وديروط وديرمواس وقسقام".

وتابعت: "تنيح - توفى - أبونا المحبوب صالحة اثر إصابته بفيروس كورونا، بعد أن رعى شعبه بالتعليم الصالح والصلاة والخدمة الباذلة المُحبّة، الرب يعطي نياحاً لروحه الطاهرة في أحضان الأباء القديسين، والعزاء لكل أسرته وشعبه ومحبيه".

يذكر أنه في 11 نوفمبر الجاري، توفى القمص إشعياء محروس كاهن كنيسة السيدة العذراء بأبو المطامير بالبحيرة عن عمر بلغ 78 سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لما يقارب 34 سنة، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن القمص إشعياء، قد أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد COVID-19 ونقل إلى المستشفى ليخضع لعلاجٍ مكثف إلا أن حالته استمرت فى التدهور حتى فاضت روحه ، مشيرة إلى أنه ولد يوم 25 نوفمبر 1942، وسيم كاهنًا يوم 1 مارس 1987.