أبرزها 2 طن مقطعات دواجن وبرجر مجهولة.. ضبط 1050 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط1050 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، جاء أبرزها ضبط (2,63 طن "مقطعات دواجن – برجر") مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية مما يشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى مطاعم الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط (1,11طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات ومجهولة المصدر .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الجهود عن ضبط ( 6 طن "زيت طعام مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" معبأة داخل خزانات بد – 1920 عبوة زيت طعام مدون عليها علامات تجارية وهمية "منتج نهائي")، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.