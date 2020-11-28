ضبط هاربين من تنفيذ أحكام قضائية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، جهودها في مجال استهداف وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت الجهود عن تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الساحل من استهداف وضبط (مقاول - مقيم بدائرة القسم) ، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 6 أحكام غرامة بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت حوالى أكثر من 3 مليون جنيه تقريباً ، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بالقاهرة من استهداف وضبط (مقاول - مقيم بدائرة القسم)، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 24 حكم حبس جزئي وغرامات بإجمالي عقوبات بلغت (28 سنة)، وغرامات بقيمة مالية بلغت حوالى أكثر من 3 مليون جنيه تقريباً.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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