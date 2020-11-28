"الأموال العامة": ضبط تاجر أقمشة لاتجاره بالنقد الأجنبي في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تاجر أقمشة لقيامة بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي في كفر الشيخ.

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، أفادت بقيام (تاجر أقمشة - مقيم بمحافظة كفر الشيخ – له معلومات جنائية)، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم استهدافه وأمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي المعتمدة، وبحوزته مبالغ مالية (محلية - أجنبية) .

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.