الداخلية: سقوط موظف الشهر العقاري المزيف للنصب على المواطنين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مسجل خطر، انتحل صفة موظف بالشهر العقاري للنصب على المواطنين، بزعم إنهاء مصالحهم بالإسكندرية.

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، أفادت بقيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية - له معلومات جنائية، بممارسة نشاطاً احتياليا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقاري زاعماً أنه موظف بمصلحة الشهر العقاري والادعاء بقدرته على إنهاء مصالحهم من خلال إيهامهم بقوة موقعه الوظيفي والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إنها الإجراءات الخاصة بهم بالشهر العقاري .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبطه حال تواجده أمام أحد مكاتب الشهر العقاري، وعثر بحوزته على مبلغ مالي من حصيلة نشاطه.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة التحقيقات.