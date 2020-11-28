بالفيديو| مدبولي يتفقد أعمال إعادة تأهيل مباني المعهد القومي للأورام وتطوير خدماته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعمال إعادة تأهيل مباني المعهد القومي للأورام وتطوير خدماته، ضمن خطة الترميم والتطوير والتحديث التي يخضع لها هذا الصرح الطبي المهم، والتي بدأت فور تضرره جراء حادث تفجير تعرض له في أغسطس 2019.

رافق مدبولي، كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حاتم أبوالقاسم، عميد المعهد القومي للأورام، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

وأكد رئيس الوزراء، الاهتمام بهذا الصرح التعليمي والعلاجي الكبير، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء بأقصى سرعة من إجمالي الأعمال، وأن تكون على أعلى مستوى من الجودة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير التعليم العالي حول المشروع، سواء على صعيد أعمال التطوير وإعادة تأهيل المبنى الرئيسي بعد الحادث، بتكلفة نحو 100 مليون جنيه، تشمل أعمال إصلاح التلفيات الداخلية بالمبنى الطبي، والواجهات الداخلية والخارجية، لعدد 7 طوابق، وأعمال إصلاح تلفيات الطوابق وقاعة المحاضرات، إلى جانب أعمال إصلاح وتجديد منطقة الطوارئ، والمدخل الرئيسي، وإنشاء استراحة لأهالي المرضى، واستحداث طابقين بعيادات الكشف المبكر، وعلاج الألم، وإقامة استراحات للأطباء، إلى جانب تحديث المباني الإدارية، فضلاً عن تطوير الأعمال الكهروميكانيكية على نحو شامل للمبنى من كهرباء وتكييف وغازات وأنظمة مكافحة الحريق.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول أعمال إعادة تأهيل وتطوير المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام، بتكلفة نحو 313 مليون جنيه، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن جهود التطوير تضيف عدد 6 غرف عمليات، و18 سرير رعاية مُركزة، و145 سريرا للمرضى، و110 مقاعد علاج كيمائي يومي، كما يشهد المبنى الجنوبي، إلى جانب تنفيذ تشطيبات للطوابق الـ 16 للمبنى بالكامل، والإحلال الشامل للمصاعد، وتطوير أنظمة الصرف الصحي وتغذية المياه ومكافحة الحريق والتهوية والتكييف وشبكة الإمدادات بالغازات، بما يعني إعادة تأهيل شامل.

وشملت جولة رئيس الوزراء بمبنى المعهد القومي للأورام، تفقد الواجهة الأمامية، ومنطقة الطوارئ، وعيادات الألم ووحدة الكشف المبكر للأورام، وكذا قسم العلاج الكيميائي للأطفال والكبار بالمبنى الجنوبي الملاصق للمبنى الرئيسي.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد القومي للأورام أنشئ عام 1969 بسعة 270 سريراً، وكان يخدم 5700 مريض جديد، و8000 مريض متردد على العيادات الخارجية، حسب إحصائيات العام الأول بعد الافتتاح، ويبلغ متوسط عدد المرضى المترددين سنوياً في الوقت الحالي أكثر من 300 ألف مريض على العيادات الخارجية، بالمبنى الرئيسي وأكثر من 95 ألف مريض على عيادات مستشفى الثدي بالتجمع الأول.