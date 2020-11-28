محو أمية وبدون مؤهل ورواتب تصل لـ 5000 جنيه.. الجيزة تنظم ملتقى توظيفي الأربعاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن تنظيم ملتقى توظيفي بمقر الجهاز بحضور مسئول الموارد البشرية بشركة "دومتي" وذلك يوم الأربعاء الموافق 2/12/2020 من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.
الوظائف المطلوبة
1- أخصائي مبيعات
(مؤهل عالي أو فوق متوسط، مظهر جيد، السن لا يزيد عن 30 سنة، خبرة سنة على الأقل، ساعات العمل من 8 لـ 10 ساعات، الراتب من 4000 لـ 5000 جنيه).
2- سائقين درجات (أولى، ثانية، ثالثة)
(المؤهل من محو أمية حتى متوسط، السن لا يزيد عن 30 سنة، خبرة سنة على الأقل، ساعات العمل من 8 لـ 10، الراتب من 2900 درجة ثالثة و3300 درجة أولى وثانية).
3- عمال إنتاج
(المؤهل متوسط، السن لا يزيد عن 30 سنة، ساعات العمل 8 ساعات، الراتب 2250).
4- عمال خدمات نظافة
(بدون مؤهل أو ابتدائية أو إعدادية أو محو أمية، السن لا يزيد عن 30 سنة، ساعات العمل 8 ساعات، الراتب 2250).
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