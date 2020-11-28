التعامل إلكترونيًّا.. مصدر بـ"الكهرباء": إجراء 100 ألف معاينة لتركيب عدادات "كودية" للمخالفين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن إجمالي الطلبات التي تم التقدم بها من قِبل المواطنين الراغبين في تحويل نظام الممارسات لتركيب عدادات كودية بلغ 910 طلبات بمختلف شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، إلى أن تم الانتهاء من إجراء 100 ألف معاينة بمختلف المناطق والقطاعات التابعة لشركات التوزيع؛ إذ يتم التعامل إلكترونيًّا، ما يسهل الإجراءات على المواطنين وعدم التزاحم أمام مقرات الإدارات والهندسات التابعة للكهرباء.

وأكد المصدر أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي قام أصحابها بطلبات التقدم لتركيب عدادات كودية بدلًا من نظام الممارسة بلغ مليونَين و16 ألف وحدة سكنية.

ويزور الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع، اليوم، شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء؛ لتفقد ما يجري تطويره وتنفيذه من شبكات توزيع، واستعراض ما تم تنفيذه من خطط بمختلف القطاعات التابعة للشركة؛ خصوصًا بعد وجود شكاوى مستمرة من تدهور البنية التحتية من شبكات وموزعات ومحولات بمختلف المناطق، بالإضافة إلى وجود مشكلات عدة بالمناطق الصناعية نتيجة تذبذب التيار وتعرضه الارتفاع والانخفاض فجأة؛ مما يسبب مشكلات كبيرة لدى أصحاب المصانع والمستثمرين.