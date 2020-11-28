شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيف تأكل في الشتاء دون زيادة بالوزن؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ريهام عزالدين، إخصائي التغذية العلاجية، إن الإنسان في فصل الشتاء تكون درجة حرارة الجسم قليلة، وبالتالي يبحث عن السكريات لمد الجسم بالطاقة والتدفئة، ولكن السكريات المصنعة تمنح الجسم إحساسا بالدفء مؤقتًا.

وأضافت عزالدين خلال حوارها ببرنامج «صباح الورد» المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن من الممكن الحصول على حلوى وسكريات ولكن طبيعية، أو مصنعة بشكل صحي من لبن خالي الدسم والشوفان على سبيل المثال، لأن السكريات المصنعة تزيد نسبة السكر بالدم وبالأنسولين والسعرات الحرارية.

وأكدت عزالدين، في حوارها مع الإعلامية مها بهنسي، أن الإنسان يجب أن يتعرض للشمس يوميًا لمدة 30 دقيقة، لمنح الجسم فيتامين د، مؤكدة ضرورة الحصول على ثمرة فاكهة يوميًا، والإكثار من شرب المياه.