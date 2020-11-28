شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التحول الرقمي تزور «جامعي أسوان» تمهيدا لتحويلها إلى مستشفى ذكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أنه في اطار تنفيذ توجهات الدولة وزارة التعليم العالي والبحث العالي وقطاع المستشفيات الجامعية والعمل على سرعة تنفيذخطة الدولة لتحويل المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات ذكية، زارت اللجنة المنوطة بالتحول الرقمي المستشفي الجامعي بأسوان للوقوف على امكانيات المستشفي في مختلف الاقسام والعمل على تحويلها إلى مستشفي ذكية وذلك بحضور الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب والدكتور أشرف معبدمدير المستشفيات الجامعي.

وتعد المستشفي الجامعي بأسوان من مستشفيات المرحلة الأولى من هذا المشروع والذي تتمثل أهدافه في ميكنة المستشفي الجامعي لتوفير الجهد والوقت للمرضي والمنظومة الصحية بالمستشفى الجامعي .

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب أن المستشفى الجامعي بها بنية تحية جيدة وهذا سيكون نواه لربط المستشفى الجامعي بأسوان بالمستشفيات الجامعية ودخولها المنظومة الصحية الإلكترونية التي سيتم تطبيقها بداية من العام القادم 2021 وهذا التحول الرقمي والذكي سيتيح فرصة كبيرة للأطباء بإجراء الأبحاث العلمية بتوفير معلومات وسجلات المرضى إلكترونيا.

وأوضح الدكتور اشرف معبدالمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعي بأنه قامت اللجنة بتفقد كافة أقسام المستشفى الجامعي وذلك تمهيدا لتحويل المستشفى الجامعي إلى مستشفي ذكية وذلك لخدمة المرضي والعمل على إنهاء المنظومة الورقية واستبدالها بالمنظومة الإلكترونية .