شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبي علي أكثر من 1321 مريضا في قافلة علاجية بإحدى قرى الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية علاجية شاملة، بقرية المشاعلة التابعة لمركز ومدينة أبوكبير، والتي أستمرت لمدة يومان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وخطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة في المناطق النائية.

وقال الدكتور هشام مسعود ،وكيل وزارة الصحة بالشرقية ،أن القافلة على العديد من التخصصات الطبية منها «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن» كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومان بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٣٢١ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٩ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسقة القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة.