شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ان اقتصرت الأسره على تشييع الجنازة.. صفحة النائب «حجاج» تتحول إلى دفتر عزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحولت الصفحه الرسمية للدكتور جمال حجاج، عضو مجلس النواب، الذي وافته المنيه في ساعه متأخرة من مساء أمس إلى دفتر عزاء للفقيد وقامت جروبات وصفحات بنها على «فيس بوك» بنشر العزاءات على الصفحه الخاصه بالفقيد ناعين الفقيد وقامت بعض الصفحات باعادة نشر اخر فيديو سجله الفقيد في 11 نوفمبر الجارى «صوت وصورة» له وهو في المستشفى والذى يطمان فيه المواطنون واهله ومحبيه على صحته قائلا: بأنه وأهل بيته وأبنه بصحهة جيدة مضيفا أن كل النتائج والتحاليل التي اجريت له تشير إلى تحسن مستمر.

توفا الدكتور جمال حجاج عضو مجلس النواب ورئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية والذي فاز بانتخابات البرلمان الحالي كمرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة بنها وكفر شكر.

أعلن محمد جمال حجاج نجل الفقيد ان والده اوصي بدفنه في مقابر العائلة بالرمله والإقتصار على تشييع الجنازة مشيرا انه من المقرر الصلاة عليه ظهر اليوم بمقابر قرية الرملة مركز بنها دون إقامة عزاء تنفيذا لوصية الفقيد.

عزاء نائب بنها المتوفى على الفيس بوك

الدكتور جمال حجاج نائب بنها وكفر شكر

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