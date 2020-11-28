شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين تعليم المنيا وهيئة إنقاذ الطفولة لبحث صيانة المدارس والحفاظ علي المباني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد عدد من قيادات مديرية تعليم المنيا، وممثلي هيئة إنقاذ الطفولة اجتماعا موسعا، لعرض ما انتهت إليه بعض مراحل صيانة 14 مدرسة بإدارة ملوي، جنوب محافظة المنيا، وعرض المعوقات التي تواجه عملية الصيانة، ووضع الخطط للتغلب على تلك المعوقات وكيفية الحفاظ على المستوى الإنشائي للمباني بعد الانتهاء من عملية الصيانة.
وحضر الاجتماع الذي يأتي في ضوء التعاون بين التربية والتعليم بالمنيا وهيئة إنقاذ الطفولة، المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمنيا، والدكتور صفوت جارح، وكيل مديرية تعليم المنيا، ومدير إدارة الصيانة الهندسية، بجانب حضور مدير هيئة الأبنية التعليمية ونائبه، ورئيس قطاع هيئة الأبنية.
وشارك بالاجتماع مدير إدارة المشاركة المجتمعية، موجه عام الإعلام التربوي، رئيس قسم الصيانة، مهندس تنفيذي هيئة الأبنية، مدير إدارة المباني بإدارة ملوي، ممثلي إدارة المتابعة وتقييم الأداء، منسق التعليم بهيئة إنقاذ الطفولة، استشاري إنقاذ الطفولة، مديري مكاتب الجمعيات الأهلية ،ومسؤول التعليم الأساسي.
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