شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشيد بمجهودات مركز التدريب الإداري لتأهيل وتطوير الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور مركز التدريب الإداري في تأهيل وتطوير العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة، وخلق كوادر قيادية مؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات في نطاق المحافظة بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية.

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية، لتلبية أكبر قدر من الإحتياجات والطلبات التدريبية بالمحافظة، وزيادة عدد المتدربين في جميع الدورات، وكذلك زيادة عدد الإدارات المستهدفة في عملية التدريب للإرتقاء بمستوى الأداء الوظيفى للعاملين بالإدارة المحلية ورفع كفائتهم، وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية لتطوير منظومة العمل وتقديم أفضل خدمات للمواطنين.

وأضاف الدكتور رضا محمد السيد، مدير مركز التدريب الإداري بالمحافظة، أن دورة تنمية مهارات مسئولى تكافؤ الفرص للمرأة بالمراكز والمدن، إستهدفت تدريب مسئولي تكافؤ الفرص بالمراكز والمدن وبلغ عدد المستفيدين من هذه الدورة ٢٦ متدرب، وبالنسبة لدورة إعداد قادة المستقبل رقم ٢، إستهدفت العاملين بالإدارة المحلية بنطاق المحافظة والذين يمتلكون مقومات الشخصية القيادية، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الدورة ٢٠ متدرب، وكذلك دورة تنمية مهارات مديرى العقود والمشتريات بالمراكز والمدن، والتي إستهدفت مديري إدارات التعاقدات العامة والعقود والمشتريات بالمراكز والمدن، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الدورة ١٤ متدرب.