شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة الكشف عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي بالشرقية الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جمال سلامة، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، أنه بدءاً من الثلاثاء المقبل سيتم تنفيذ مبادرة الكشف عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي بمدارس المحافظة، وذلك بالتعاون مع مديريتي الصحة والتربية والتعليم، استكمالاً لمبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للوصول لمجتمع صحي وسليم.

أوضح مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، أن المبادرة تستهدف إجراء عمليات المسح الطبي لطلاب الصف الأول الاعدادي، ووضع الآليات اللازمة التي من شأنها تحسين صحة 161299 طالب وطالبة بـ1536 مدرسة من خلال 21 فريق طبي متخصص للكشف عن فيروس سي، مؤكداً ضرورة توفير المناخ المناسب أمام الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ الحملة من أطباء وممرضين وفنيين معامل، ومدخلين بيانات لتسجيل بيانات الطلاب بالمدارس وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بنتيجة السحب لأبنائهم في سرية تامة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة الفيروسات المعدية والأوبئة حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة المواطنين، وتسعى إلى تحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية المقدمة لهم، مشيداً بمبادرات وزارة الصحة والتي تستهدف توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لطلاب المرحلتين الإبتدائية والإعدادية، والإهتمام بهم صحياً لتخريج أجيال سليمة قادرة على العمل والإنتاج وتنمية المجتمع.