شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومعهد إعداد القادة لتنمية ونشر ثقافة الانتماء الوطنى بين الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على خلق جيل جديد من الطلاب يتمتع بوعى تام وإدراك حقيقى بأهمية الانتماء الوطنى قامت الجامعة بتوقيع بروتوكول تعاون جديد مع معهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالي وذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس امناء الجامعة.

جانب من الفعالية

قام بتوقيع البروتوكول عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور محمد حسن العزازي، رئيس الجامعة، وعن معهد إعداد القادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، بحضور الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمنسق العام للتربية العسكرية بالجامعة.

توقيع الاتفاقية

وصرح الدكتور محمد العزازي، أن بروتوكول التعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومعهد إعداد القادة يؤكد الدور الوطنى الذى تقوم به الجامعة تجاه طلابها ويجسد على أرض الواقع ما تتميز به الجامعة من مكانة بين الجامعات الخاصة في مصر، ولتصبح مركزا معتمدا من قبل وزارة التعليم العالي لتقديم جميع أنشطة المعهد لطلاب الجامعة والجامعات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر للطلاب والأساتذة من أعضاء هيئة التدريس.

احتفالية التوقيع

وقال الدكتور كريم همام مدير معهد اعداد القادة بحلوان، إن بروتوكول التعاون جاء تنفيذا لتوجيهات وزير التعليم العالي رئيس مجلس إدارة معهد اعداد القادة الدكتور خالد عبد الغفار، والذي يهتم بتفعيل دور معهد إعداد القادة بحلوان في نشر الوعي الثقافي والتوعوي لدي الشباب الجامعي، والعمل علي تنمية الولاء والانتماء لديهم.

وأشارت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الى أن بروتوكول التعاون ينص على إنشاء مركز لإعداد القادة داخل الجامعة لتنفيذ برامج المعهد والتى تشمل: إقامة ندوات، وعقد لقاءات لتدعيم وتنمية الانتماء الوطني.

توقيع الاتفاقية

وأضافت الدكتورة ياسمين الكاشف، أنه من المقرر إنشاء مراكز لريادة الأعمال داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، من أجل تأهيل الشباب لمواجهة تحديات سوق العمل المتزايدة والمتغيرة محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتزويدهم بالمهارات الأكاديمية والبحثية والتطبيقية وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وتعتمد الشهادات المقدمة للطلاب والأساتذة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومعهد إعداد القادة وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث يصبح مقر المعهد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وحدة ذات طابع خاص يمكن لطلاب الجامعات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر الاستفادة منها ومن دوراتها والتقدم للحصول عليها.

اتفاقية جامعة مصر مع معهد اعداد القادة