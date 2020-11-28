شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن الموافقة على تصدير 10 آلاف بيضة تفريخ إلى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المربين، فى سبيل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة فى مصر، لافتا إلى أن منح تلك التراخيص وإصدارها بعد التأكد من الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة، من خلال محاضر معاينة مشتركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ذلك يأتى فى ضوء توجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وأضاف سليمان، فى بيان اليوم، أنه تمت الموافقة على تسجيل 101 تسجيله لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 80 محلية و21 مستورده خلال أسبوع، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والقياسية، لافتا إلى أنه تم أيضا إصدار 3 موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى، كذلك تم الموافقة على تصدير 10 آلاف بيضة تفريخ إلى سلطنة عمان من خلال اعتماد مصر من الدول التى تعتمد المنشآت الداجنة المعزولة طبقاً لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.

وأكد سليمان، أنه تم أيضا تنظيم 8 ندوات توعوية وإرشادية فى محافظات: بورسعيد، القليوبية، المنوفية، الفيوم، الشرقية، اسوان، البحيرة، والإسكندرية لدراسة ومناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروعات القومية والفرص التمويلية المتاحة التى توفرها الدولة ووزارة الزراعة للتنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة، والتى تشمل: المشروع القومى للبتلو - المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان - توفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لمزارع الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم خلال الاسبوع الماضى، الإشراف على إعدام كمية 4500 لتر إضافات اعلاف غير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على اساسها وذلك من خلال لجان ممثلة كافة الجهات المختصة، كما تم تقنين الإجراءات ومداهمة أحد مصانع الاعلاف والتى تعمل بدون ترخيص، فى محافظة الدقهلية والتحفظ على كافة الخامات والأعلاف المضبوطة فى المخازن، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات والمركز الإقليمى للأغذية والاعلاف ومديرية الزراعة.

وكان قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلن عن إجمالى ما تم اصداره من تراخيص تشغيل لأنشطة الثروة الحيوانية على مدار الأسبوع الماضى، بلغت حوالى 395 ترخيصا، ما بين تجديد وأول مرة لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة.