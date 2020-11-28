شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الحبوب تكشف توريد السلع الأساسية للتموين بأسعار مخفضة 30 إلى 40 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، بحضور نواب وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للغرفة، لبحث آليات توفير السلع الأساسية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، خاصة سلع المكرونة والأرز المحلى بجانب أيضا الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المدعم.

وتطرق الاجتماع إلى التأكيد على استمرار الغرفة فى توريد السلع الأساسية، ومنها منتجات المكرونة لصالح وزارة التموين للعام الثاني على التوالي لطرحها للمواطنين على البطاقات، ضمن المقررات التموينية بأسعار مخفضة تتراوح من 30 و40 % مقارنة بأسعار المنتجات ذاتها في الأسواق الأخرى ،وانه رغم ارتفاع سعر الدقيق ومستلزمات الإنتاج خلال الفترة الماضية إلا أن الغرفة أصرت على عدم زيادة الأسعار خاصة خلال جائحة كورونا وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية وحرصهم على الوقوف بجانب القيادة السياسية ووزارة التموين في توفير السلع الأساسية ذات جودة عالية خاصة المكرونة لطرحها بجانب الأرز على بطاقات التموين.

ووفق بيان لغرفة صناعة الحبوب، ستقوم الغرفة بتوريد أى كميات من السلع الأساسية التى تحتاجها وزارة التموين خاصة سلعة الأرز الأبيض ضمن المناقصة الأخيرة التي أعلنت عنها هيئة السلع التموينية وتقدم لها العديد من شركات ومضارب الأرز، خاصة فى ظل حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين،وهو ما حدث طوال فترة جائحة كورونا من عدم حدوث أى أزمات.

وعلى هامش الاجتماع احتفل أعضاء مجلس الإدارة بفوز النائب طارق حسانين بعضوية مجلس الشعب مرشح حزب مستقبل وطن فردى عن دائرة إمبابة بعد اكتساح " حسانين " أصوات الناخبين من أهالي الدائرة بسبب حرصه على خدمة المواطنين طوال السنوات الماضية و تمتعه بشعبية كبيرة بين أبناء الدائرة متمنين له دوام التوفيق في الدورة البرلمانية القادمة .