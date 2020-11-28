وزيرة البيئة: عملنا جاهدين لاعتماد موازنة اتفاقية "التنوع البيولوجي 2021"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أشادت أمانة اتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجي وجميع أعضاءها بجهود مصر وقيادتها خلال رئاستها مؤتمر الأطراف للاتفاقية cop14 وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يعاني منها العالم جراء أزمة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك، بحسب بيان لوزارة البيئة، اليوم السبت، خلال الاجتماعات المكثفة على مدار شهرين والتي عقدتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع أعضاء المكتب التنفيذي لتنفيذ قرارات المؤتمر والتفاوض والاهتمام بكافة المناقشات لاعتماد موازنة 2021 لصالح كافة الأطراف وللحفاظ على سير أعمال الأمانة خلال الفترة المقبلة وحتى بدء أعمال المؤتمر الخامس عشر COP15 وتسليم المؤتمر لدولة الصين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن هذا المؤتمر يعد نجاحا لمصر في عقد مؤتمر استثنائي لاعتماد موازنة أمانة الاتفاقية لما بعد 2020 ولمدة عام لاستكمال أعمالها لحماية التنوع البيولوجي عالميا في ظل انتشار جائحة كورونا العالمية التي حالت دون تسليم المؤتمر لدولة الصين.

وأضافت الوزيرة، أن هذا المؤتمر يعد المؤتمر الاستثنائي الثاني في تاريخ الاتفاقية كما يعد الأول "افتراضيا" من خلال استخدام الإنترنت نظرا للأوضاع العالمية الراهنة والتي فرضت العديد من الإجراءات الاحترازية عالميا للحد من الجائحة.

وأوضحت أنه يتم حاليا اعتماد الموازنة من كافة الأطراف من خلال أسلوب التمرير الصامت لتكون الموازنة اعتمدت إذا لم يتم تقديم أي ملاحظات لقطع الصمت خلال فترة الانعقاد والتي انتهت أمس الجمعة في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر.

وأكدت: "تأتي أهمية اعتماد الموازنة في ضمان استمرار قيام الهيئة العلمية والتقنية وهيئة المتابعة في أعمالها لمناقشة مسودة الاستراتيجية العالمية للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 واعتمادها لتسليمها لمؤتمر الأطراف الخامس عشر المزمع عقده بالصين.