هل تُمد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من جديد؟ مصدر يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: كشف مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، عن مصير مد فترة تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا لقانون التصالح. ومن المقرر أن تنتهي المهلة التي أقرتها الحكومة مؤخرا خلال يومين بنهاية شهر نوفمبر الجاري. وقال المصدر، لمصراوي، اليوم السبت: "بالطبع سيتم مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء". وأشار المصدر، إلى أن فترة المد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء ستكون لمدة شهر تنتهي بنهاية ديسمبر المقبل. كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قال إنه أرسل إلى المحافظين لإبداء رأيهم في مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لإصدار قرار بشأنها قبل نهاية المدة 30 نوفمبر الجاري.

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