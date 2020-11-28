شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية» تعاين مزرعة سجون برج العرب لمكافحة الحشائش وتوفير عمالة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت لجنة فنية تابعة لإدارة برج العرب الزراعية، التابعة لمديرية الزراعة واستصلاح الأراضي في الإسكندرية، معاينة ميدانية أمس لمزرعة منطقة سجون برج العرب.

وذكر مصدر مسؤول في الادارة، أن اللجنة قامت بمعاينة أشجار المزرعة لوضع التوصيات الفنية اللازمة لمكافحة الحشائش الموجودة بالمزرعة، وبحث الطرق العلمية الصحيحة لمكافحتها وتحديد نوع المبيد المطلوب في الرش والمكافحة للحفاظ على الاشجار الموجودة وبقائها سليمة.

وأوضح المصدر، أن الزيارة كانت بهدف توفير عمالة لازمة لمراعاة ومتابعة اشجار الجوافة والتين في المزرعة، فضلاً عن الرد على التساؤلات الفنية الخاصة بهذة المحاصيل القائمة، من خلال مشاركين من قسمى الارشاد الزراعي والمكافحة ببرج العرب.

واشار إلى أن المديرية إلى جانب المزرعة، تجرى أعمال مكافحة للحشائش ورش الاشجار المصابة بمرض سوسة النخيل الحمراء والناخرات في حدائق المنتزة، وحديقة حيوان النزهة في الاسكندرية، من خلال رش الاشجار المصابة بمبيدات فسفورية تركيز 48%.

"زراعة الاسكندرية" تعاين مزرعة سجون برج العرب لمكافحة الحشائش وتوفير عمالة لأشجار الجوافة والتين (صور)

"زراعة الاسكندرية" تعاين مزرعة سجون برج العرب لمكافحة الحشائش وتوفير عمالة لأشجار الجوافة والتين (صور)

"زراعة الاسكندرية" تعاين مزرعة سجون برج العرب لمكافحة الحشائش وتوفير عمالة لأشجار الجوافة والتين (صور)

"زراعة الاسكندرية" تعاين مزرعة سجون برج العرب لمكافحة الحشائش وتوفير عمالة لأشجار الجوافة والتين (صور)