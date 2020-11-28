شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن محكمة الأسرة ودار المناسبات بالغردقة للصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق محكمة الأسرة ومستشفى البحر الاحمر ودار المناسبات وتقسيم أبونواس والمسجد القطرى والمنطقة المحيطة به تقسيم عرابيا بالغردقة، وذلك يوم السبت وذلك من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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