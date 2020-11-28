شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح للطلاب التحويل من مدارس مجتمعية لتعليم أساسى بعد مناظرة السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب التعليم المجتمعي التحويل إلى مدارس التعليم العام، كما اتاحت تحويل طلاب التعليم الابتدائي إلى مدارس التعليم المجتمعى، وفقا لظروفهم، مما يتيح الفرصة لجميع الطلاب للاستمرار في التعليم والتعلم، والحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم التحويل بعد مناظرة السن وتسكينهم فى الصفوف المناسبة لهم فى المدارس، كما أنه يمكن قبول الطلاب فى سن 6 سنوات طبقا للقرارات المنظمة، موضحة أنه ورد إلى الوزارة استفسارات كثيرة بشأن إمكانية التحويل من المدارس والتعليم الابتدائى إلى المجتمعى والعكس ومن ثم يجوز وفقا للضوابط والسن.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت منصة التعليم المصرى، لشرح كل المعلومات المطلوبة عن الوسائل التعليمية المتاحة للطلاب في العام الدراسي الجديد الجارى وكيفية استخدامها لتحقيق أكبر استفادة من الدراسة ، وتعتبر منصة التعليم المصرى بمثابة دليل شامل للعام الدراسي الحالى 2020/2021.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن متابعة المنصة عبر الرابط التالى "eduhub.moe.gov.eg"

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الدخول على رابط منصة التعليم المصرى ويظهر دليل لأولياء الأمور ودليل الطلاب و دليل للمعلمين لمعرفة كل ما يحتاجه أعضاء المنظومة التعليمية عن العام الدراسي الجارى.