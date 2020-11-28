مصرية تحصل على أرفع وسام مدنى بكندا ووزيرة الهجرة: يا فرحة مصر ببناتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن حصول الدكتورة هدى المراغى على ارفع وسام مدنى فى كندا Order of Canada من الحاكم العام لكندا لاسهاماتها فى مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية، قائلة :"يا فرحة مصر ببناتها فى الخارج".

وقالت وزيرة الهجرة فى تدوينه لها: "هدى المراغى هى أول سيدة عميد لكلية الهندسة الإلكترونية وحصلت قبل كده على وسام " اونتاريو" لجهودها العلمية فى مجال الهندسة".

وعلقت الوزيرة :"ما نسيتش بلدها وشاركت فى مؤتمرات مصر تستطيع، وتشرفت بلقاء الرئيس، وزارت معانا مدينة الجلالة واشتغلت هى وزوجها الدكتور وجيه المراغى على نقل خبرتهم لمصر فى حاجات كتيرة جدا" .

وتابعت :"على فكره الدكتور وجيه أستاذ ومدير مركز انظمة التصنيع الذكى قى جامعة وندسور وعضو فى مجلس الاعتماد الهندسى الكندى، وحصل هو كمان على وسام الشرف PEO 2020.. الف مبروك لدكتورة هدى ولدكتور وجيه والف مبروك لمصر".