شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة تطلق مسابقة ضمن حملة الـ16 يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة عن مسابقتها الفنية السنوية ضمن فعاليات الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة على مستوى العالم، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وبالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى والاتحاد الأوروبى .

وأشارت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة إلى أن الهدف من المسابقة تشجيع كل من رأى فى نفسه الموهبة فى أى نوع من أنواع الفنون أن يعبر عن أحد أنماط او أشكال العنف ضد المرأة باستخدام موهبته.

وأعلنت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، أن هناك جوائز قيمة للأعمال الفنية الحائزة على المراكز الثلاثة الأولى.

وذكرت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة أن تسليم الأعمال الفنية سيكون بمقر الوحدة بالدور الثانى بمبنى التعليم المفتوح بالمدينة الجامعية أو تسلم عبر صفحة الوحدة على الفيسبوك، على أن يكون آخر موعد لتسليم الأعمال الفنية هو يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020.