شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتوجه إلى جوبا لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الجمعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي توجه صباح اليوم إلى مدينة جوبا لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة الرئيس إلى جنوب السودان، تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية- جنوب سودانية، ستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين.
وأضاف أن «الثمة ستبحث أيضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في إطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما».
ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية- الجنوب سودانية كذلك التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.
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